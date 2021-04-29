Москва, , 11:34 — REGNUM В 2022 году, как и в 2021 году, планируется увеличить количество бюджетных мест, при этом большая часть новых мест будет направлена в регионы. Об этом 29 апреля заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на брифинге.

«В 2021 году по отношению к 2020 году мы добавили 34 тыс. 747 мест, и на следующий год мы ещё добавляем 11 тыс. 546 мест», — заявил Фальков.

«Таким образом, в предстоящие два учебных года в вузах откроются дополнительно 46 тыс. 293 бюджетных места», — указал он.

Он уточнил, что более 73% и 2021, и в 2022 году уйдут в регионы.

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