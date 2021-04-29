Куала-Лумпур, , 11:33 — REGNUM Правительство Малайзии решило не продолжать использовать вакцину AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.

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Специальный центр вакцинации AstraZeneca все еще открыт. Однако вакцина не будет использоваться на национальном уровне.

Тем не менее, вакцину от коронавируса компании AstraZeneca смогут сделать все желающие после ознакомления со всеми фактами, связанными с вакцинацией.

В Малайзии находится 268 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

На сегодняшний день Малайзия закупила 12,8 млн доз вакцины у ряда фармацевтических компаний.