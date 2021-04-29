Самарканд, Узбекистан, 29 апреля 2021, 11:31 — REGNUM Консульство Казахстана в Самарканде открыли посол республики в Узбекистане Дархан Сатыбалды и хоким (глава) узбекистанского города Эркинжон Турдимов, сообщает 29 апреля агентство «Дунё».
Сатыбалды, в свою очередь, отметил, что открытие нового дипломатического представительства внесет свой вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между странами.
В консульский округ генерального консульства вошли Самаркандская, Бухарская, Джизакская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области и Каракалпакстан.
Напомним, в 2020 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об открытии генерального консульства республики в Самарканде. На церемонии открытия Турдимов сказал, что окажет необходимое содействие в работе консульства.