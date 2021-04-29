29 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Китай запустил первый модуль собственной космической станции. Китайская сеть обрадовалась этому историческому событию для Китая

Цинь Шихуан, , 12:32 — REGNUM 29 апреля в 11:00 по пекинскому времени ракета-носитель «Чанчжэн-5В», несущая основной модуль космической станции «Тяньхэ», была запущена с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань — на самом юге Китая. Когда основной модуль «Тяньхэ» успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на запланированную орбиту, были развернуты паруса солнечных батарей модуля, которые немедленно начали работать в штатном режиме, говорится в материале газеты «Жэньминь жибао».

Китайский скафандр

Китай сравнивает это событие с запуском Советским Союзом первого пилотируемого корабля в космос, утверждая, что это важнейшее событие для китайской космонавтики и для человечества в целом. Китай начинает самый амбициозный космический проект в собственной истории.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество комментариев по этому поводу под соответствующей новостью на страничке «Жэньминь жибао».

«Я так счастлив, поздравляю, наше путешествие к звездам начинается», — заявил пользователь «Бедный путешественник».

Старт Чанчжэн-5В Цитата из видео на YouTube

Комментарий получил тысячи лайков и одобрительных сообщений. Пользователи поздравили друг друга и Китайское аэрокосмическое агентство с успешным запуском.

«Никогда Китай не делал ничего подобного, а теперь сделал!» — радостно заметил Ин Лэй.

«Когда я был маленьким, я смотрел на станцию «Мир». И вот сегодня у нас есть собственная космическая станция», — добавил «Очень красивый Андрей».

«Соединенные Штаты исключают нашу страну из международного космического сотрудничества, а китайцы упорно трудятся, чтобы стать сильнее, и они никогда не будут смотреть свысока на других в космической сфере», — отметил один пользователь.

«Поздравляю! Строительство космической станции моей родины вступило в стадию полной реализации! Мы активно развиваемся в духе «двух бомб, одного спутника» и в духе пилотируемых космических полетов!» — прокомментировал события Яо Ву.

«Основной модуль космической станции «Тяньхэ» был успешно запущен! Я очень горжусь успехами моей Родины в космической отрасли!!! Следующий шаг — китайские астронавты разместятся на космической станции «Тяньхэ»?» — радостно добавила «Маленькая счастливая девочка».

Модуль «Тяньхэ» Цитата из видео на YouTube

«Пусть теперь все эти заморские овчарки посмотрят, чья луна, иностранная Луна будет, или китайская», — заявил «Желтый господин».

«Это победа Китая и гордость всего китайского народа! Мы уверены в себе как никогда! Мы вырвемся к звездам, которые принадлежат Китаю!» — воскликнул еще один пользователь.

Однако многие комментаторы посетовали на то, что, несмотря на столь крупное событие, эта новость обсуждается не так бурно, как новости из сферы развлечений и шоу-бизнеса, что вызывает огорчение и тревогу за будущее страны.