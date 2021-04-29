Брюссель, , 11:31 — REGNUM Российские дипломаты, аккредитованные при Европейском союзе, должны быть выдворены на Родину. Письмо с таким предложением верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю направили более 70 депутатов Европейского парламента из 16 стран. Об этом 28 апреля сообщил инициатор послания депутата Европарламента от Эстонии Рихо Терраса.

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«В Европейском союзе есть постоянное представительство Российской Федерации, в котором работают более 60 дипломатов. Зная специфику российской дипломатии, среди них, безусловно, есть ряд агентов спецслужб, и европейские власти тоже должны иметь представление о них», — подчеркнул парламентарий.

Терраса пояснил, что таким образом Евросоюз должен проявить солидарность с Чехией.

«Европа должна быть единой. Чтобы продемонстрировать это единство, я обратился в Европейский парламент с призывом выслать из Европейского Союза сотрудников российских спецслужб, переодетых дипломатами», — добавил евродепутат.

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По его мнению, это будет важным шагом на пути к укреплению европейского единства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран поддержал Чехию в дипломатическом конфликте с Россией. Так, все три страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — объявили сотрудников посольства РФ персонами нон грата.

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