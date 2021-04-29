Волгоград, , 11:36 — REGNUM Мотоциклист опрокинулся на оживлённом перекрёстке в Краснооктябрьском районе Волгограда 29 апреля. После падения мотоцикл загорелся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 46-летний мотоциклист во время поворота на проспект Ленина не справился с управлением. От удара об асфальт загорелся мотоцикл, пламя перекинулось и на водителя. Мужчина пытался сбить с себя огонь на газоне, ему на помощь пришли очевидцы происшествия. Другие водители огнетушителями ликвидировали возгорание мотоцикла.

Мотоциклиста госпитализировали.