Рига, , 11:28 — REGNUM Летом нынешнего года абсолютно все товары, которые частное лицо покупает в интернет-магазинах за пределами Евросоюза, например, в Китае, США или Великобритании, при пересылке будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщило латвийское издание Neatkariga.

Это связано с тем, что с первого июля вступят в силу изменения в нормах ЕС о применении НДС в электронной коммерции. До июля еще действует освобождение от уплаты НДС на импортируемые товары, если их стоимость меньше 22 евро.

Отмечается, что новые правила будут применяться к заказам товаров из третьих стран, то есть коммерческим посылкам, и не будут распространяться на некоммерческие посылки (подарки), которые физическое лицо из третьей страны посылает другому физическому лицу при условии, что стоимость посылки не превышает 45 евро.

Однако и такие посылки нужно будет декларировать на таможне, подавая декларацию, независимо от их стоимости.