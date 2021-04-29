Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования средств управляющей компанией, ущерб оценивается в 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Проверка проводилась в отношении общества «Реал-Люкс». В надзорном ведомстве полагают, что компания, имея долги перед ресурсоснабжающей организацией за тепло и горячую воду, перечислило в аффилированные организации более 1 млн рублей, уплаченных собственниками жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные ресурсы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор бывшему директору одной из управляющих компаний в Новочебоксарске, которому инкриминировали причинении 3,5 млн рублей ущерба ресурсоснабжающей организации. Ему назначили условный срок.

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