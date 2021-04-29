Благовещенск, , 11:28 — REGNUM В первом квартале 2021 года цена на жильё в Приамурье на первичном рынке увеличились на 5,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в Амурстате.

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На вторичном рынке жильё подорожало на 4,1%.

Стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Приамурье в первом квартале 2021 года достигла 91 377,95 рубля. На «вторичке» цены поднялись до 93 489,49 рубля за квадратный метр.

Как сообщало ИА REGNUM, потенциал дальнейшего бурного роста цен на недвижимость в 2021 году может быть практически исчерпан в случае завершения программы льготного ипотечного кредитования, а также постепенной нормализацией ресурсного рынка (кадры, стройматериалы) и восстановлением баланса спроса и нового предложения на рынке первичного жилья. Об этом 27 апреля заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Ленинградской области Дмитрий Панов, комментируя цены на квартиры в регионах РФ.