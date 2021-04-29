Кабул, , 11:30 — REGNUM Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас прибыл в Афганистан с визитом незадолго до начала вывода войск бундесвера из данной страны. Об этом 29 апреля сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Германия остается надежным партнером на стороне народа в Афганистане», — сказал глава МИД Германии во время прибытия в Кабул.

Также он отметил, что после вывода своих войск с афганской территории власти ФРГ намерены продолжать свое сотрудничество с властями Афганистана.

При этом известно, что в ходе своего визита Маас намерен провести встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани, а также посетить военную базу в Мазари-Шарифе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Германии на Украине Анка Фельдхузен резко отреагировала на неонацистский марш в Киеве, посвящённый дивизии СС «Галичина».