Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в России вступил в силу закон, направленный на предупреждение банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщает ИА REGNUM.

Банк России получит право отправлять на санацию негосударственные пенсионные фонды, банкротство которых может привести к социальной напряженности или цепной реакции на рынке.

Санация НПФ будет проводиться так же, как и для банков — через вливания средств Банка России, после чего регулятор становится его собственником, делает все для восстановления его устойчивости, а затем, как предполагается — продает.

Законом предусматривается формирование пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ, в том числе за счет собственных средств фонда, направленных на пополнение средств пенсионных резервов при осуществлении мер по предупреждению банкротства фонда с участием Банка России. В случаях, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), полномочия единоличного исполнительного органа НПФ могут осуществляться Фондом консолидации пенсионного сектора, который будет находиться под управлением уже действующей управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

Регулирование деятельности фондов в области негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования, надзор и контроль будет осуществлять уполномоченный федеральный орган и Банк России.

ЦБ вправе провести оценку активов и обязательств фонда и стоимости активов под обеспечение этих обязательств, он выдает предписание, на основании которого фонд отражает в своей отчетности размер всех средств и обязательств.

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В законе прописывается порядок целого ряда процедур по предупреждению банкротства НПФ, в частности, процедура изменения уставного капитала НПФ по решению контрольного органа, особенности признания недействительно сделок НПФ и так далее.

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