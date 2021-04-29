Владивосток, , 11:31 — REGNUM Во Владивостоке отмечается значительный рост цен на жильё — буквально за два года квартиры подорожали на 2 млн рублей, пишет «Конкурент».

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Эксперты отметили, что в 2021 году впервые в истории рынка недвижимости Владивостока цены на «вторичке» практически достигли новостроя.

Поддерживаемый государством платежеспособный спрос на новое жильё привёл к перераспределению спроса и резкому росту цен на первичном рынке.

«Раньше такого не наблюдалось. Сейчас разница в стоимости недвижимости на вторичном и первичном рынках небольшая — не более 10−15 тыс. рублей за квадратный метр», — сказал директор АН «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков.

И такие «качели», по его мнению, ещё будут продолжаться.

Так, в марте цены на вторичное жильё увеличились ещё на 1,2%, и средняя стоимость «квадрата» достигла уже 147,1 тыс. рублей. Средняя стоимость в новостройках была 139,9 тыс. руб.

«Ещё недавно квартира без отделки экономкласса оценивалась застройщиком в районе 90 тыс. рублей за кв. метр. Сейчас такая же квартира стоит от 120 тыс. рублей и выше за «квадрат». Путём простых вычислений мы видим, что за каких-то два года в среднем «квартирный вопрос» подорожал на 1,5−2 млн рублей. Однокомнатная квартира во Владивостоке, которая в среднем стоила 3 млн рублей, сейчас продается за 5 млн», — подсчитала президент ассоциации риелторов «Приморская палата недвижимости» Марина Оборожная.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на жилье в новостройках в Нижегородской области за год увеличились на 25,1% и по итогам первого квартала 2021 года составили в среднем 84 тыс. рублей за квадратный метр.