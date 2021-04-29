Таллин, , 11:27 — REGNUM На День Победы 9 мая проживающие в столице Эстонии ветераны Великой Отечественной войны получат при поддержке мэрии и благотворительного фонда подарки. Об этом сообщил портал stolitsa. ee, отметив, что сбор средств на организацию праздника для ветеранов проводится в рамках акции «Я помню, я помогаю».

Благотворительный фонд Rооmukuulutus рассчитывает собрать на эти цели не менее 8000 евро. Содержимое подарочных пакетов закуплено в соответствии с рекомендациями Таллинского общества участников Второй мировой войны. По словам председателя общества Нины Павловой, по пожеланию ветеранов в пакет подарков вошли теплые носки и баночки красной икры.

Многие пожилые люди любят сладости, поэтому в подарочном пакете ветераны найдут и конфеты, и другие сладкие сюрпризы, а также чай.

Подарки ветеранам передадут молодые волонтеры — не только со всем присущим случаю уважением, но и с соблюдением всех мер безопасности. Если будет собрано средств больше 8000 евро, то они будут перенаправлены на другие благотворительные цели акции. В частности, на оплату приходящих к ветеранам сиделок или ухода за находящимися в домах попечения ветеранами.

Благотворительный проект «Я помню, я помогаю» был начат в 2017 году по личной инициативе мэра Таллина Михаила Кылварта.