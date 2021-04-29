Москва, , 11:27 — REGNUM Испытывают беспокойство по поводу защиты конфиденциальности персональных данных в интернете 64% жителей России, не волнуются 26%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Больше всего граждане бояться взлома банковской карты, счёта и потери денег (23%), мошенничества и других преступных действий (14%), утечку личных данных и использование их во вред (10%).

Также участники опроса опасаются оформление кредитов на их имя (7%), разглашения личных данных (4%), назойливой рекламы (2%), взлома аккаунтов в соцсетях (2%) и преследования со стороны государства (1%).Затруднялись ответить 23%.

Опрос проведен 26−28 марта 2021 года среди, 1500 граждан РФ в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить внесение в ФЗ «О персональных данных» поправки по усилению защиты персональных данных граждан России».

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