Токио, , 11:33 — REGNUM Способ ускоренного анализа мутаций коронавируса разработали японские учёные. Об их исследовании сообщает журнал Cell Reports.

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Исследование проводили специалисты из университетов Осаки и Хоккайдо. Для быстрого анализа «биологических особенностей мутаций вируса» они создают клоны SARS-CoV-2 с помощью метода ПЦР.

Если прежде исследование мутаций занимало до нескольких месяцев, теперь эту работу можно провести менее, чем за две недели. Для Японии исследование мутаций весьма актуально, так как на юго-западе страны доля новых штаммов, выявленных при случаях заражения, доходит до 80%.

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