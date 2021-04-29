Майминский район, Алтай, , 11:25 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом (28 апреля прирост составил 4 новых случая). Всего было исследовано 391 пробы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«Заболевание подтверждено у трех жителей Майминского, одного жителя Шебалинского, 1-го — Кош-Агачского районов с признаками коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.

Таким образом, всего в регионе подтвержден 16 807 случаев заражения. К настоящему времени 16 504 человек выздоровели от COVID-19. На лечении в стационарах находятся 37 пациентов.