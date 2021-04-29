Краснодар, , 11:25 — REGNUM Ремонт автодороги Краснодар — Ейск, которая является одной из основных магистралей к кубанским курортам и Крымскому мосту, планируется завершить в 2023 году. Всего будет обновлено более 22 километров трассы. Об этом написал в соцсетях 28 апреля губернатор Вениамин Кондратьев.

«Первый этап реконструкции дороги от границы с Динским районом до станицы Медведовской выполнен на 44%. Этот участок трассы в летний сезон один из самых загруженных. Транспортный поток здесь в два — три раза превышает нормативы. Благодаря реконструкции увеличим количество полос до четырёх. До 2023 года фактически заново построим более 22 километров дороги», — написал губернатор.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что ремонт трассы ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в Краснодарском крае реализуют 15 крупных проектов в дорожной сфере, в том числе строительство обходов Тимашевска и станицы Ленинградской, нового Яблоновский моста.