Москва, , 11:30 — REGNUM Большинство жителей России считают вакцинацию эффективной мерой борьбы с коронавирусом, но сами прививаться не спешат. Об этом 29 апреля заявил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Люди сами не сомневаются, что эта история эффективна и ее делать надо. Но когда мы людям задаем вопрос будете ли вы делать, большая доля тех, кто боится. Ключевые истории — это страхи. А что питает наши страхи? Неизвестность», — сказал Родин.

Он указал на необходимость усилить информационную кампанию и приводить примеры эффективности российских вакцин.

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