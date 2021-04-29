Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM В Петербурге и Ленобласти 127 жителей обоих регионов привлечены к административной ответственности за незаконный лов рыбы в российской части Финского залива. Об этом 29 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ежегодно весной в акватории Финского залива вводится запрет на вылов водных биоресурсов, в том числе ценных видов рыб, к которым относится судак. Ограничения вводятся в связи с нерестом рыб, а также с целью сохранения их молоди.

Так, с 20 мая по 30 июня запрещён судака и леща, от распаления льда по 15 июня — вылов всех видов рыб в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая. За нарушение запрета следует административное наказание в виде штрафа от 3,3 тыс. рублей до 13,7 тыс. рублей за одну рыбу, в зависимости от ее вида.

«В текущем году сотрудниками Пограничного управления ФСБ привлечено к административной ответственности за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования в акватории российской части вод Финского залива 127 граждан на общую сумму штрафов 294 390 рублей», — рассказали в ведомстве.

У браконьеров было изъято лесковых сетей общей длинной 1050 метров, 517 экземпляров незаконно добытых водных биоресурсов общей массой 78 кг, в том числе 56 экземпляров судака, общей массой 22 килограмма.