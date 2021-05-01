Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в России вступил в силу закон о преимущественном праве поступления в профильные вузы детей сотрудников МВД и Росгвардии, сообщает ИА REGNUM.

На преференции могут рассчитывать дети сотрудников органов внутренних дел РФ, имеющих общую продолжительность службы 20 лет и более, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 лет и более, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и имеющих стаж службы 20 лет и более.

Абитуриентам предоставляется преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Закон послужит развитию «силовых» династий, полагают в Госдуме.

До вступления в силу закона в России привилегиями при поступлении в высшие учебные заведения обладали дети военнослужащих Вооруженных сил РФ.

По состоянию на 2020 год в Минобороны России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и Следственном комитете действуют 44 довузовские федеральные государственные общеобразовательные организации (суворовские военные училища, нахимовские военные училища, военные музыкальные училища, кадетские училища и корпуса, пансионаты воспитанниц).

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