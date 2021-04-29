Малгобек, Ингушетия, , 11:23 — REGNUM В Ингушетии по требованию прокуратуры закрыт детский сад «Сказка» в городе Малгобеке. Построенное всего девять лет назад здание образовательного учреждения рушится, представляя угрозу для жизни воспитанников и сотрудников учреждения. На нарушения обратили внимание властей родители малышей.

В детском саду с проверкой побывал глава республики Махмуд-Али Калиматов. Его глазам предстало здание с многочисленными трещинами в стенах, проседанием пола, просачиванием грунтовых вод. Руководитель призвал ответственные органы принять меры. В дело вмешалась прокуратура, которая подтвердила: состояние здания таково, что имеется вероятность обрушения отдельных его элементов, а также возникновения пожара. Находиться в нем 220 воспитанникам и 94 сотрудникам опасно.

Детский сад должен быть закрыт для устранения нарушений мер безопасности. Помимо этого, министерству образования республики дано указание после майских праздников отправить детей на каникулы, а штат детского сада — в оплачиваемый отпуск.

Предварительно установлено, что детский сад «Сказка», сданный в 2012 году по целевой программе «Развитие системы образования Республики Ингушетия на 2008−2012 гг.», был построен с нарушениями, которые теперь привели к разрушению здания.