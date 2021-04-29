Варшава, , 11:22 — REGNUM 28 апреля в Варшаве состоялась встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с членом Европейском комиссии Оливером Вархели, который отвечает в данном ведомстве за вопросы расширения ЕС и политику добрососедства. Об этом сообщает Polskie Radio.

Главной темой переговоров стала ситуация в Белоруссии и Украине. Стороны обсудили, как Варшава и Брюссель могут совместными усилиями повлиять на развитие событий в данных странах в интересах ЕС. В частности, речь шла о политическом кризисе в Белоруссии и об угрозах эскалации военного конфликта на востоке Украины.

Политики также обсудили финансовую поддержку стран Восточного партнерства. Напомним, помимо Белоруссии и Украины, в него также входят Армения, Азербайджан, Грузия и Молдавия.

Премьер-министр Польши после встречи с европейским комиссаром сообщил журналистами, что в рамках мероприятия также обсуждались вопросы возможного дальнейшего расширения Евросоюза за счет балканских государств, а также безопасность Средиземноморского региона.

Еврокомиссар Оливер Вархели, в свою очередь, по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры в Варшаве касались и возможности передачи вакцин из Евросоюза странам Восточного партнерства (Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине).