Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в России вступил в силу закон, в пять раз повышающий штрафы за нарушения при переезде железнодорожных путей, сообщает ИА REGNUM.

Размеры штрафов, налагаемых за нарушение правил движения через железнодорожные пути, повышаются с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Вместе с этим устанавливается ответственность за нарушения проезда через нерегулируемый железнодорожный переезд. Штраф устанавливается в размере 5 тыс. рублей, также предусматривается лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение вводится наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.

Ранее депутаты Госдумы обратили внимание главы правительства РФ Михаила Мишустина на отсутствие строгой регламентации использования камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Парламентарии от ЛДПР указали на то, что декларируемая борьба за безопасность дорожного движения и снижение аварийности подменяется борьбой за «штрафное» пополнение региональных бюджетов с помощью камер.

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