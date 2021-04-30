Москва, 1 мая, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, в России вступил в силу закон, в пять раз повышающий штрафы за нарушения при переезде железнодорожных путей, сообщает ИА REGNUM.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Нерегулируемый железнодорожный переезд

Размеры штрафов, налагаемых за нарушение правил движения через железнодорожные пути, повышаются с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Вместе с этим устанавливается ответственность за нарушения проезда через нерегулируемый железнодорожный переезд. Штраф устанавливается в размере 5 тыс. рублей, также предусматривается лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение вводится наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.

Ранее депутаты Госдумы обратили внимание главы правительства РФ Михаила Мишустина на отсутствие строгой регламентации использования камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Парламентарии от ЛДПР указали на то, что декларируемая борьба за безопасность дорожного движения и снижение аварийности подменяется борьбой за «штрафное» пополнение региональных бюджетов с помощью камер.