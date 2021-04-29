Пекин, , 11:26 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты в XXI веке находятся в состоянии конкуренции с Китаем за лидерство, являются необъективными. Об этом 29 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы обратили внимание на это заявление. Подчеркиваем, что Китай следует по мирному пути развития, мы содействуем поддержанию безопасности на международной арене и считаем, что кооперация — ключевой фактор выстраивания отношений между Пекином и Вашингтоном», — сказал он, говоря о речи американского президента.

Также официальный представитель китайского МИД отметил, что конкуренция между КНР и США «не означает жесткого противостояния» и выразил надежду на то, что США начнут объективно воспринимать развитие Китая и «действовать на международной арене так, как подобает крупной державе».

Кроме этого Вэньбинь указал, что Пекин «стремится избежать трений с Соединенными Штатами» и намеревается строить с Вашингтоном отношения на основе взаимного уважения и при этом продвигать «взаимодействие по новому взаимовыгодному пути».

«В то же время мы намерены твердо отстаивать свой государственный суверенитет и интересы, обусловленные задачами национального развития», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден в своей речи для первого обращения к Сенату и Палате представителей Конгресса США заявил, что Соединенные Штаты конкурируют с Китаем и другими странами за мировое лидерство в XXI столетии.