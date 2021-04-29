Москва, , 11:20 — REGNUM Приёмная кампания в 2021 году частично вернётся в привычный режим, однако наработки эпидемиологического периода также найдут применение. Об этом 29 апреля заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на брифинге.

«Мы понимаем с вами, что в этом году в более спокойном режиме будет проходить приёмная кампания в связи с эпидемиологической обстановкой, но все те наработки, которые мы опробовали в прошлом году, будут использоваться и в этом году», — заявил Фальков.

«Я имею в виду в том числе подачу документов удалённо», — указал он.