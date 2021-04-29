Улан-Удэ, , 11:20 — REGNUM В 2020 году число брокерских счетов у жителей Бурятии выросло в три раза и достигло почти 64 тыс. Только за последний квартал прошлого года было открыто до 18 тыс. новых счетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе национального банка республики.

Как отмечается, кроме договоров брокерского обслуживания, когда человек сам решает, когда и какие ценные бумаги продавать или покупать, есть договор доверительного управления ценными бумагами. В этом случае деньгами инвестора распоряжается доверительный управляющий.

«В конце 2020 года счетов для доверительного управления ценными бумагами у жителей республики было чуть больше 2 тысяч. За год их количество удвоилось», — отметили в финансовом учреждении.

По словам управляющего нацбанка Натальи Эйрих, начинающему инвестору нужно понимать, что разбогатеть мгновенно, играя на бирже не получится. Более того, жителям придётся потерять часть денег в обмен на опыт. Также она призвала создать финансовую «подушку безопасности» перед выходом на фондовый рынок.

Добавим, что многие граждане становятся жертвами мошенников, пытаясь заработать на ценных бумагах. Как сообщало ИА REGNUM, 30-летний житель Бурятии, пострадавший от действий аферистов, потерял более 1,2 млн рублей.

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