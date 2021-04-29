Тбилиси, , 11:25 — REGNUM В Грузии члены межведомственного комитета по борьбе с пандемией обсуждают, какие льготы можно будет предоставить жителям страны, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 28 апреля заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе в ходе брифинга.

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Он отметил, что в ряде стран тем, кто привит от COVID-19, разрешают ходить без защитных масок на улице, а также предоставляют льготы в отношении комендантского часа или других карантинных ограничений.

«Мы уверены, что на следующей неделе, к 15 мая, у нас будут полностью вакцинированы около 14 тыс. человек. Этим людям нужно предоставить больше стимулов и льгот от страны», — сказал Гамкрелидзе.

Напомним, в Грузии с 15 марта идет вакцинация от COVID-19. Используются препараты Pfizer и AstraZeneca, а в начале мая планируется начать использовать вакцину Synopharm.

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