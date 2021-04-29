Волгоград, , 11:23 — REGNUM В ночь на 29 апреля паводком размыло дамбу пруда Новый у села Липовка Ольховского района Волгоградской области. Из-за разлива воды оказалась затоплена автодорога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку в связи размытием дамбы. Установлено, что это гидротехническое сооружение не состоит на балансе органов местного самоуправления, собственник отсутствует. В прокуратуре намерены дать правовую оценку бездействию органов местного самоуправления по принятию на баланс бесхозяйного имущества. Из-за разлива воды затоплена автодорога к селу Романовка.

Это уже второй случай разрушения гидротехнических сооружений в регионе за неделю. Как сообщало, 27 апреля в Среднеахтубинском районе прорвало плотину, построенную в рамках нацпроекта «Экология» и введённую в эксплуатацию в декабре 2020 года.

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