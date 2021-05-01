Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в России вступил в силу закон о штрафах за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, следующего без сопровождения взрослых, сообщает ИА REGNUM.

Штраф для водителей составит 5 тыс. рублей, а для кондукторов и контролеров — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Закон, запрещающий высадку детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых, вступил в силу с 7 марта 2021 года. Страну потрясли случаи высадки из автобусов детей на мороз.

До принятия закона должностных лиц могли подвергнуть более суровому наказанию. В случае, если водитель или кондуктор высаживает ребенка на мороз, можно было применять ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», санкции по которой варьируют от штрафа в размере 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до одного года.

Вместе с тем в Госдуме звучат предложения вообще отменить плату за проезд для несовершеннолетних.

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