Ульяновск, , 11:19 — REGNUM В Ульяновской области, несмотря на действие особого противопожарного режима, продолжается пал сухой травы — за сутки зарегистрировано пять пожаров. Такие данные приводит ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства на 29 апреля, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали на тушение сухой травы. Возгорания зарегистрированы в Барышском, Новомалыклинском, Новоспасском, Сенгилеевском и Теренгульском районах.

За сутки общая площадь, пройденная огнём, составила 1,25 гектаров. Самый крупный травяной пожар произошёл в Новоспасском районе, где горел один гектар земли.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего травяных пожаров произошло 18 апреля: тогда за сутки брандмейстеры 97 раз выезжали на тушение сухой травы и четырех лесных пожаров.

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