Берлин, , 11:23 — REGNUM Электрический седан Volkswagen Project Trinity станет одной из первых моделей немецкой компании, которая будет собрана на новой платформе Scalable Systems Platform. Об этом сообщается на сайте издания Autocar.

К производству новой модели будет применён совершенно новый подход. Автопроизводитель обещает оснастить электрокар системой автономного вождения. А за доплату клиенты смогут разблокировать существующие опции с помощью обновлений программного обеспечения.

Размеры нового автомобиля будут сопоставимы с кроссовером ID.4. Однако в отличие от него у Project Trinity линия крыши будет более пологой.

Модель станет премиальной. Соответственно и её цена будет не маленькой — около 35 тыс. евро (порядка 3,2 млн рублей). Премьера новинки состоится не ранее 2026 года.

Ранее компания Volkswagen вывела на европейский авторынок фастбэк Arteon R и её версию Arteon R Shooting Break. Модели комплектуются бензиновым турбодвигателем EA888 evo4 объёмом два литра. Мощность мотора составляет 320 л. с. (420 Нм).

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