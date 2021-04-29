Ярославль, 29 апреля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову напомнили об обещании решить проблему водоснабжения Ростова Великого. Вопрос об этом во время ежегодного отчёта губернатора зададала депутат Елена Кузнецова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ростов Великий

«У меня вопрос, как раз от жителей, будет касаться модернизации Ростовского южного водоканала. Обратился житель города Ростова, который пояснил, что вы были уже там в 2018 году и обещали, что модернизация водоканала она будет, жители платят очень большую сумму в Ярославской области за воду, а её и водой-то назвать очень сложно. Роспотребнадзор по заявлениям жителей постоянно фиксирует, что вода из-под крана непригодна для питья и приготовления пищи. Люди боятся даже в такой воде мыться. Жители спрашивают, а когда же губернатор Дмитрий Юрьевич сдержит своё слово по поводу модернизации ростовского водоканала», — сказала Елена Кузнецова.

Губернатор ответил, что разделяет обеспокоенность жителей.

«Да, по поводу этого вопроса я тоже в курсе. Поскольку я обеспокоен этим и был там, и видел состояние самого объекта, и качество воды, и специалисты предоставляли справки необходимые. Да, я эту проблему знаю. Возник ряд проблемных вопросов по состоянию проектно-сметной документации на Ростовском водоканале. Объект достаточно финансово ёмкий, но мы поэтапно этот вопрос закроем, чтобы обеспечить жителей Ростова качественной водой, потому что ситуация она очень серьёзная, сточные воды с полей попадают в забор, жители совершенно справедливо жалуются на качество воды, что её невозможно применять даже для каких-то домашних технических нужд, мы уже не говорим о том, чтобы приготовить пищу или сделать какие-то гигиенические процедуры. Я с вами согласен целиком и полностью. Поэтапный план и отдельные шаги мы поэтапно доведём», — сказал Дмитрий Миронов.

После губернатора слово взял заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

«В настоящее время регион участвует в пилотном проекте Министерства строительства и ЖКХ по модернизации объектов коммунальной структуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения со степенью износа свыше 60 процентов. Так называемая программа 60+. Ростовский муниципальный районом также была представлена на согласование заявка на участие в данном проекте. Проведена предварительная оценка затрат на разработку проектно-сметной документации, наполнение работ. Кроме того, прорабатываем возможность концессии с Газпромом. Вопрос стоит на особом контроле. Понимаем, что с таким качеством поступаемой воды, нужно действительно серьёзно модернизировать систему водоснабжения ростовского района», — сказал Роман Колесов.

Конкретные сроки решения проблемы водоснабжения Ростова пока не называются.