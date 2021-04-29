Лондон, , 11:16 — REGNUM Улучшенная версия игры Sunless Skies с подзаголовком Sovereign Edition выйдет 19 мая 2021 года. Об этом сообщило издание Eurogamer.

В отличие от оригинальной версии, Sovereign Edition будет доступна не только на PC, но и на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В неё войдут все ранее вышедшие дополнения и несколько новых игровых механик.

Напомним, Sunless Skies — это ролевая игра с элементами хоррора, разработанная британской студией Failbetter Games. В ней геймеры управляют локомотивом, который может путешествовать по воздуху.

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