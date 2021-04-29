Кувандык, Оренбургская область, , 11:16 — REGNUM В городе Кувандыке Оренбургской области с рельсов сошли два вагона грузового поезда. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает Уральское управление на транспорте СКР.

Сход с рельсов вагона Ural-trans.sledcom.ru

Инцидент произошел днем 28 апреля. По оперативным данным, на подъездных путях АО «Южно-Уральский креолитовый завод» с железнодорожного пути сошли крытые грузовые вагоны с удобрениями. Обошлось без опрокидывания вагонов и высыпания груза.

В настоящее время устанавливается ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.