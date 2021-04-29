Кувандык, Оренбургская область, 29 апреля 2021, 11:16 — REGNUM В городе Кувандыке Оренбургской области с рельсов сошли два вагона грузового поезда. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает Уральское управление на транспорте СКР.
Инцидент произошел днем 28 апреля. По оперативным данным, на подъездных путях АО «Южно-Уральский креолитовый завод» с железнодорожного пути сошли крытые грузовые вагоны с удобрениями. Обошлось без опрокидывания вагонов и высыпания груза.
В настоящее время устанавливается ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.