Кувандык, Оренбургская область, 29 апреля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В городе Кувандыке Оренбургской области с рельсов сошли два вагона грузового поезда. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает Уральское управление на транспорте СКР.

Ural-trans.sledcom.ru Сход с рельсов вагона

Инцидент произошел днем 28 апреля. По оперативным данным, на подъездных путях АО «Южно-Уральский креолитовый завод» с железнодорожного пути сошли крытые грузовые вагоны с удобрениями. Обошлось без опрокидывания вагонов и высыпания груза.

В настоящее время устанавливается ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.