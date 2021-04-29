Пенза, , 11:18 — REGNUM В Пензе 29 апреля на постамент рядом с краеведческим музеем установили отреставрированный танк Т-34. Видео с работой спецтехники появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что боевая машина устанавливается на улице Карла Маркса. Реставрировать танк начали еще в прошлом году.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко несколько дней назад поручил вернул отремонтированный Т-34 на постамент.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе формат и масштаб празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне напрямую зависит от эпидемической ситуации в регионе. К 9 мая в городе благоустроят монумент воинской и трудовой славы, Юбилейную и Фонтанную площади, набережную, на которой планируют организовать праздничный салют.

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