Киев, , 11:17 — REGNUM Новым министром энергетики Украины стал бывший вице-президент «Энергоатома» Герман Галущенко. Об этом сообщил 29 апреля парламентский телеканал «Рада».

За кандидатуру Галущенко проголосовали 305 депутатов. Его представил парламентариям премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который попросил поддержать кандидата.

Галущенко, выступая перед депутатами, опроверг слухи о своих связях с олигархами, а также отметил, что «Энергоатом» второй квартал подряд является прибыльной компанией.

Напомним, ранее на должность министра энергетики безуспешно пытались назначить бывшего директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко. Позже он стал новым главой «Нафтогаза».

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