Красноярск, , 11:14 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения маленького ребёнка возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В производстве следствия находится дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения восьмилетнего мальчика (п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Была установлена личность мужчины, с которым ребёнок ушёл со двора.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчика нашли 28 апреля в заброшенном доме в центре Красноярска.

В отношении 43-летнего ранее судимого мужчины, который увёл школьника, возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение малолетнего»).

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По предварительной версии следствия, 27 апреля мужчина под предлогом заработка за расклейку объявлений увёл восьмилетнего мальчика со двора многоквартирного дома и заманил в заброшенный дом. Там злоумышленник удерживал его до момента задержания. Подозреваемый признал вину в полном объёме.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетний житель Красноярска пропал 27 апреля. Его искали полицейские, следователи, волонтёры. 28 апреля ребёнок был найден живым.

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