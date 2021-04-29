Благовещенск, , 11:13 — REGNUM В Приамурье с 2021 года введена специальная выплата для детей войны. Ко Дню Победы они получат по одной тысяче рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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На выплаты детям войны из областного бюджета выделено три млн рублей.

«Правом получения единовременной выплаты ко Дню Победы наделены жители области, родившиеся в период с 10 мая 1927 года по 3 сентября 1945 года. На сегодняшний день в Амурской области проживают 28 521 детей войны», — уточнили в правительстве Приамурья.

Выплаты уже начались для ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов. Участники войны получат по три тысячи рублей, все остальные категории ветеранов — по одной тысяче рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области, как и во всех регионах, согласно указу президента РФ Владимира Путина, реализуется право на единовременную денежную выплату или приобретение помещения ветеранами Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие по вручению сертификатов прошло в губернаторском доме.