Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM Российский певец Леонид Агутин выбран ведущим артистом фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге, сообщают организаторы мероприятия.

Именно Агутин в этот раз исполнит гимн фестиваля — советскую песню «Серенада трубадура» («Луч солнца золотого»). Певец выступит 25 июня 2021 года в 02:00 ночи (время местное) на Октябрьской площади.

Гимн прозвучит в сопровождении оркестра B-A-C-H. Перед этим зрителям раздадут зеркала, чтобы ловить первые солнечные лучи.

Как сообщало ИА REGNUM, на фестивале в 2021 году также покажут музыкальные номера народов России.

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