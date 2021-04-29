Диксон, Красноярский край, , 11:16 — REGNUM В посёлке Диксон на севере Красноярского края вновь заметили белых медведей. Об этом 29 апреля сообщает региональный портал Newslab.ru.

Судя по сделанной местной жительницей видеозаписи, опасными гостями в этот раз оказались медведица с медвежонком, которые спокойно прогуливались по улицам Диксона. Позднее их удалось прогнать из посёлка сигналами автомобилей и выстрелами в воздух.

По словам главы Диксона, белых медведей в посёлке в апреле видели уже три раза. Один из них даже навещал администрацию. Отмечается, что местные жители знают, как себя вести в подобных ситуациях и давно привыкли к непрошенным гостям.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейский прогнал с территории посёлка на Таймыре белого медведя.

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