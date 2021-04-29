Уфа, , 11:13 — REGNUM Более 430 придомовых территорий и приусадебных участков остаются подтопленными в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по региону Эдуард Идрисов на брифинге по ситуации с паводком в республике.

По его словам, в настоящее время в Башкирии остаются подтопленными 432 приусадебных и придомовых участка.

Сообщается, что на контроле у спасателей находятся 16 случаев подтопления в трех муниципалитетах.

По словам первого заместителя председателя государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, уровень воды в реках каждый день снижается. По словам исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова, всего в республике было подтоплено порядка 30 участков дорог. При этом на 11 участках дорог специалисты были вынуждены закрывать движение.

«26 апреля открыли последний подтопленный участок дороги в Белорецком районе, поэтому по состоянию на 29 апреля все дороги функционируют», — сообщил он.

Отмечается, что в 2021 году потребовалась помощь лишь двум жителям, которые до сих пор находятся в пункте временного размещения в г. Уфе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 апреля в Башкирии оставались подтопленными 582 приусадебных и придомовых участков.