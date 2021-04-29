Москва, , 11:10 — REGNUM Российские депутаты не очень активны в соцсетях по сравнению с европейскими коллегами и ориентируются не на те платформы, что их избиратели.

Было проанализировано почти 3 млн постов, размещенных членами парламента из 17 европейских стран, включая Россию, в Twitter, Facebook и Instagram.

Российские депутаты не очень активны в Twitter, Facebook и Instagram по сравнению с европейскими — в среднем на одного депутата пришлось 77 постов в год (против 690 постов на одного депутата в год в Испании и 607 постов в Польше). Отчасти это объясняется тем, что не все депутаты присутствуют в указанных соцсетях, а из тех, кто есть, активны сравнительно немногие.

Только восемь депутатов опубликовали больше 1 тыс. постов за год (на всех трех платформах). Первые три места занимают депутаты Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия»), Александр Хинштейн («Единая Россия») и Алексей Журавлев («Родина») соответственно. Еще 48 депутатов опубликовали от 100 до 1 тыс. постов за год.

По данным исследования, 57,4% депутатов имеют аккаунты в Facebook, 57,2% — в Instagram, 27,3% — в Twitter. При этом доля постов депутатов в Twitter в 2020 г. составила 67%, эта социальная сеть оказалась популярнее Instagram (23,9%) и Facebook (9,1%) для коммуникаций.

Члены КПРФ и ЛДПР, имеющие примерно одинаковое количество мест в Госдуме, предпочитают разные соцсети: коммунисты гораздо активнее в Twitter и Facebook, а либерал-демократы — в Instagram.

Один из выводов, которые делают эксперты, состоит в том, что депутаты ориентируются не на те же платформы, что и их избиратели. Так, из трех проанализированных платформ Facebook является самой популярной в рассмотренных странах, а Twitter наименее популярен. Но в 13 из 17 стран депутаты чаще всего пишут в Twitter.

Такие данные содержатся в исследовании Grayling, которое проводилось в партнерстве с компанией по анализу соцсетей Linkfluence за 2020 год.