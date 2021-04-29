Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чувашии планируют организовать вакцинацию персонала детских оздоровительных лагерей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам заседания оперативного штаба, который состоялся сегодня, 29 апреля.

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Особое внимание члены оперштаба уделили летней оздоровительной кампании и предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции среди персонала и детей.

«Персонал детских лагерей должен привиться от COVID-19 до начала летней оздоровительной кампании», — цитируют в ведомстве заявление врио руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Веры Головач.

По словам вице-премьера — министра образования Аллы Салаевой, в ближайшее время будет проведено совещание по данному вопросу, где обсудят подготовку к летней кампании и проанализируют, «сколько человек нуждается в вакцинации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии летом планируется открыть 14 оздоровительных лагерей. В этом году стоимость путевки выросла на 3,5% и составляет 15 950 рублей, в профильную смену продолжительностью 21 день — 17 556 рублей. Приём заявлений на приобретение путёвок начался 27 марта.

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