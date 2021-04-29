Москва, , 11:09 — REGNUM С 30 апреля в Москве полностью перейдут в электронный вид пять социальных услуг. Об этом 29 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В мэрии рассказали, что перевод в электронную форму произведён, чтобы сэкономить время жителей Москвы.

Только в «цифре» будет предоставляться назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам; предоставление ежемесячной городской денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы; предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также одиноким пенсионерам; назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.

Отмечается, что если у горожан возникают трудности, они могут воспользоваться подсказками специалистов в центрах «Мои документы», где есть зоны электронных услуг.

«Дистанционный формат является важным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города», — прокомментировала первый замглавы департамента труда и социальной защиты населения столицы Ольга Грачева.