Брянск, , 11:10 — REGNUM В Брянской области 29 апреля подтверждено 72 случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 114 пациентов, трое скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлено 38 102 носителя инфекции. Признаны выздоровевшими 37 266 человек. Осложнения, вызванные коронавирусом, стали причиной смерти 308 пациентов.

Лаборатории за сутки проверили 1529 тестов, всего выполнено 536 243 исследования.