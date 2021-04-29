Киев, , 11:09 — REGNUM Детективная игра The Sinking City получила улучшенную версию для консолей Xbox Series X/S. Об этом сообщило издание Eurogamer.

По данным СМИ, новая версия получит улучшенную графику, более быстрые загрузки и визуальные эффекты в 4К-разрешении. Однако бесплатно перейти на неё с консоли Xbox One не получится — из-за судебных разбирательств между разработчиками из Frogwares и издателем Nacon.

Напомним, The Sinking City — это приключенческая игра, вдохновлённая творчеством Говарда Лавкрафта. Её релиз состоялся в 2019 году.

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