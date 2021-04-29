Прага, , 11:10 — REGNUM В деле о взрывах на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году существует более двух версий произошедшего. Об этом 29 апреля заявила глава минюста Чехии Мария Бенешова в интервью сетевому изданию Novinky.

«Я присутствовала на заседании правительства, когда это (инцидент во Врбетице) обсуждалось. У меня об этом мнение, весьма схожее с мнением президента (Чехии Милоша Земана). При этом я видела только сообщение контрразведки, к «живым» материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще одна (третья) возможная версия (расследования)», — сказала она.

При этом Бенешова отказалась сообщать какие-либо детали данной третьей версии произошедшего во Врбетице.

«Я не могу об этом сказать, это информация, которую я не могу привести. Но все это есть на записи с заседания правительства», — отметила глава чешского минюста.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают в причастности ко взрывам на складах во Врбетице спецслужбы из России, что в Кремле опровергли. В то же время Чехия выслала после этого 18 российских дипломатов, а Россия в ответ — 20 сотрудников посольства Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор чешского регулятора Ирэна Сторова заявила, что в Чехии государственный институт по контролю лекарств прекратил изучение документации по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» из-за нехватки значительного объёма необходимых материалов.