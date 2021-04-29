Березники, Пермский край, , 11:07 — REGNUM В Пермский край поступила еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Несколько жителей Березников уже успели сделать новую прививку, сообщает Березниковская больница имени академика Е.А. Вагнера.

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В учреждении отметили, что 28 апреля в поликлинику поступили 200 комплектов однокомпонентной пептидной вакцины против COVID-19, разработанной ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».

Добавим, на сегодняшний день в Прикамье вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 167 704 жителя, из них 98 235 пермяков — полный курс. В прививочных пунктах, кроме березниковской больницы, используется вакцина «Спутник V».